ensino de ética Prova em escola passa a ser feita

sem qualquer tipo de fiscalização

A Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) realizou, no dia 17 de novembro, uma experiência na área de avaliação educacional. A unidade escolar fica em Campinas (SP).

Com o objetivo de desenvolver valores relacionados à honestidade, ética e disciplina consciente, a Cadeira de Língua Portuguesa aplicou uma prova semestral, sem qualquer tipo de fiscalização.

"Trata-se de uma oportunidade ímpar, para que os alunos internalizem tais valores em seu caráter, fruto da sólida educação militar que recebem nas escolas de formação do Exército Brasileiro", informou nota oficial da EsPCEx.

O estabelecimento de ensino militar do Exército é responsável por selecionar e preparar os jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais das Armas, do Quadro de Material Bélico ou do Serviço de Intendência.

A seleção para entrar na escola é feita anualmente, por meio de um concurso de admissão de âmbito nacional, no qual são oferecidas cerca de 400 vagas para o sexo masculino e 40 vagas para o sexo feminino.

Quem entra na EsPCEx precisa ser brasileiro nato, ambos os sexos; possuir idade de, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 22 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula; e ter concluído ou estar cursando (no ano da inscrição) a 3ª série do Ensino Médio.