CONTRA CORRUPÇÃO Protestos em Brasília e no Rio apoiam

Moro e miram Renan e Rodrigo Maia Ação ocorre depois de Congresso desfigurar projeto anticorrupção

Manifestantes reunidos em Brasília neste domingo (4) jogaram desenhos de ratos no lago em frente ao Congresso Nacional.

Convocados pelo movimento Vem Pra Rua, eles protestam contra a corrupção, com forte apoio ao juiz do processo da operação Lava Jato, Sérgio Moro.

O principal alvo dos protestos é o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), que teve seu nome escrito no desenho de um rato com o rabo preso a uma ratoeira denominada Lava Jato.

De acordo com a PM-DF, cerca de 5.000 pessoas participavam do protesto até 11h15. De acordo com os organizadores, são esperados entre 30 mil pessoas.

Juliana Dias, coordenadora da manifestação em Brasília, diz que o protesto ganhou peso após a decisão do Congresso da semana passada que desfigurou o projeto de dez medidas contra a corrupção, proposto pelo Ministério Público. Segundo ela, os movimentos vão lutar para que o pacote seja aprovado como estava o projeto final do relator, Ônix Lorenzoni (DEM-RS).

"Vamos trabalhar para que o Congresso não aprove as 10 medidas como estão e o projeto de abuso de autoridade", afirmou Dias.

PACÍFICO

Os manifestantes ressaltam a todo momento que os protestos são pacíficos, em oposição às manifestações que ocorreram no início da semana contra a PEC do teto de gastos, quando houve depredação da Esplanada dos Ministérios, com policiais e manifestantes feridos.

Durante o protesto, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do voo da Chapecoense.

Além das manifestações contra a corrupção, parte dos protestantes também criticam a decisão do STF de não criminalizar o aborto até o terceiro mês de gestação.

RIO

Também no Rio, milhares de manifestantes se reúnem em Copacabana, na zona sul, em protesto em defesa das "Dez medidas contra a corrupção".

Além de Renan, outro alvo de críticas é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

"O Congresso aproveitou nossa dor para empurrar goela abaixo medidas contra a população, que estava com dor", afirmou Adriana Baltazar, coordenadora do Vem Pra Rua no Rio.

Diversas faixas atacam o PT, o ex-presidente Lula e a descriminalização do aborto. Muitos seguram cartazes em apoio ao juiz Sérgio Moro. O magistrado também é representado em pequenos bonecos infláveis, vendidos a R$ 10 por ambulantes.

"Ninguém tem bandido de estimação. Vamos gritar 'Fora' contra qualquer um que for contra a Lava Jato. A gente vai tirar quem tiver que tirar, quantos a gente tiver que tirar. Vamos estar nas ruas até termos alguém no poder que respeite a lei", afirmou um manifestante no carro de som.

O grupo se concentra no carro de som do movimento Vem Pra Rua. Não há nenhum político no alto do veículo, onde está o procurador Cláudio Henrique Viana, candidato a procurador-geral de Justiça.

Há outros dois carros de som com um público bem menor. Um reúne o grupo que defende a intervenção militar. Estes levaram para a orla um enorme boneco inflável com o nome de guerra "Mourão".

Outro carro de som reúnes as pessoas que defendem o retorno da monarquia.