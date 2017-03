AGENDA Programação especial celebra 130 anos do nascimento de Villa-Lobos No RJ, museu realiza uma série de concertos no próximo domingo (5)

3 MAR 2017

Em homenagem ao nascimento de Heitor Villa-Lobos e ao dia Nacional da Música Clássica, o Museu Villa-Lobos/Ibram realiza, no próximo domingo (5), uma série de concertos para todas as idades. A programação começará às 14h, e o ingresso custa R$ 2,00 por pessoa. O Museu Villa-Lobos está localizado na Rua Sorocaba, 200, no bairro de Botafogo, Rio de Janeiro. O cronograma de atividades contará com a apresentação de dois grupos. Um deles é composto pela Orquestra Popular Tuhu e a Orquestra Villa-Lobos e as Crianças – oriundos de um projeto social de educação musical nascido no museu e apoiado pela instituição. O outro conta com a participação do Quinteto Villa-Lobos e o Quarteto Radamés Gnattali – dois dos mais importantes conjuntos de música de câmara brasileiros. Durante a cerimônia de encerramento, a soprano norte-americana radicada no Brasil Carol McDavit, acompanhada pelo pianista Flávio Augusto, apresenta um recital Villa-Lobos que servirá de abertura para o lançamento do seu livro: Vozes das Américas – Encontro das culturas europeia, africana e indígena nas canções de câmara de Heitor Villa-Lobos e Aaron Copland. Heitor Villa-Lobos Considerado, ainda em vida, o maior compositor das Américas, Heitor Villa-Lobos compôs cerca de mil obras e sua importância reside, entre outros aspectos, no fato de ter reformulado o conceito brasileiro de nacionalismo musical, tornando-se seu maior expoente. Villa-Lobos nasceu em 5 de março de 1887 e faleceu em 1959, aos 72 anos. Saiba mais na página do Museu Villa-Lobos.

