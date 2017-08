OPORTUNIDADE Programa Start-Up Brasil lança nova etapa com edital de R$ 9,7 milhões Serão selecionados 50 projetos de empresas nascentes de base tecnológica

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) lançou, no último dia 10, nova etapa do programa Start-Up Brasil. O edital selecionará a turma 5 da iniciativa, com R$ 9,7 milhões para 50 projetos a serem acelerados em 2017 e 2018.

Cada empresa nascente de base tecnológica deverá receber até R$ 200 mil. Os recursos são do orçamento do MCTIC.

O programa já executou dois ciclos de aceleração, entre 2013 e 2015, quando houve apoio a 183 startups, de 17 estados e 13 países. A iniciativa alavancou aproximadamente R$ 103 milhões em investimentos privados e gerou mais de 1.200 empregos diretos.

Até o momento, o MCTIC encaminhou R$ 34,7 milhões a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de startups de tecnologia da informação.

O PROGRAMA

Criado em 2012, o Start-Up Brasil agrega um conjunto de atores em favor do empreendedorismo de base tecnológica. A iniciativa proporciona momentos de interação por meio das redes sociais e de uma série de eventos como o Welcome Aboard, encontro de boas-vindas às novas turmas, e as feiras conhecidas Demo Days, para exposição dos trabalhos.

A figura da aceleradora surge como um agente fortemente orientado ao mercado, geralmente de origem privada e com capacidade de investimento financeiro, que tem a função de direcionar e potencializar o desenvolvimento das startups