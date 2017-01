Programa Aprendiz Programa prevê que jovens com medida socioeducativa tenham carteira assinada

Programa Aprendiz do governo federal prevê que jovens que cumprem medidas socioeducativas possam ter a carteira assinada. No Rio de Janeiro, 330 jovens entre 15 e 17 anos foram selecionados para integrarem o programa.

Eles cumprem medidas dentro de uma unidade de internação do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), na Ilha do Governador, zona norte do Rio.