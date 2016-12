Queda Produção industrial recua em 11 dos 14 locais apurados pelo IBGE

Dados do IBGE mostram recuo no nível de produção industrial em 11 dos 14 locais investigados na passagem de setembro para outubro. No maior parque industrial do País, São Paulo, a queda foi de 2,4%, redução mais acentuada do que a média nacional, de -1,1%.

Os demais resultados negativos foram registrados por Minas Gerais (-7,6%), Pará (-4,2%), Goiás (-3,0%), Amazonas (-2,5%), Santa Catarina (-2,1%), Região Nordeste (-1,2%), Rio Grande do Sul (-1,0%), Espírito Santo (-0,6%), Ceará (-0,3%) e Bahia (-0,3%). Na direção oposta, houve expansão no Rio de Janeiro (3,4%), Paraná (2,7%) e Pernambuco (1,5%).