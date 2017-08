DUAS HORAS DEPOIS Problemas em avião fazem voo que

ia para Nova York retornar ao Rio

Passageiros de um voo com destino a Nova York ficaram assustados, na madrugada desta sexta-feira (4), depois que um avião da American Airlines apresentou problemas e teve que voltar ao Rio de Janeiro.

O voo AA974 partiu do galeão às 21h30, cerca de 2 horas depois, começou a retornar para o Rio de Janeiro. Naquele momento, a aeronave, um Boeing 777-223 tinha acabado de passar pela divisa entre Goiás e Tocantins, segundo informações do site Flightradar24. A aeronave pousou de volta no Galeão pouco depois da 1h.

Segundo um passageiro, a turbina da aeronave teria pegado fogo depois de mais de duas horas de voo. Teve bastante trepidação e alguns passageiros chegaram a passar mal com o susto.

A cantora Elza Soares estava no voo, para um show no Central Park. Pedro Loureiro gravou depoimentos com os passageiros e mandou para o Bom Dia Rio.

"Estava no voo. E na hora do aviso eu fiquei, meio que, sei lá, paralisada. Não sei se tive medo, não sei o que é que eu tive, só sei que tive uma sensação muito estranha. Teve gente que chorava muito, teve gente que, entendeu, ficou calma. Eu pude manter a calma", disse a cantora.

A equipe de reportagem do Bom Dia Rio ainda não conseguiu contato com a American Airlines.