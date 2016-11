REALEZA BRITÂNICA Príncipe William diz que enfrentou problemas ao virar pai

Pai de George, 3, e Charlotte, 1, o príncipe William deu uma entrevista bastante sincera ao canal vietnamita Talk Vietnam sobre como tem enfrentado a paternidade.

Durante uma passagem pelo país asiático para defender o combate ao tráfico de animais, o príncipe disse que, como acontece em qualquer família, enfrentou problemas desde o nascimento de George, além de ter sentido a mudança de ser um homem solteiro para um pai de dois filhos.

"Há bons momentos maravilhosos, mas também há maus momentos maravilhosos. Foi uma mudança muito grande para mim", disse. "Eu tive problemas algumas vezes. A mudança entre ser um rapaz solteiro e independente para estar um casamento e ter um filho é algo que te modifica completamente", acrescentou.

"Tenho muita sorte de ter Kate ao meu lado. Ela é uma mãe incrível e uma mulher fantástica", completou.

Sobre as duas crianças, William chamou o filho de "pequeno malandro" e disse que, com Charlotte, está aprendendo como é conviver com uma menina.

"George é um pequeno malandro, fica o tempo todo em cima de mim, mas é um menino muito doce", afirmou. "E tendo em mente que nunca tive uma irmã, então ter uma filha é algo completamente diferente", acrescentou.

Neste ano, George chamou a atenção em uma viagem da família real ao Canadá. Na ocasião, ele se recusou a ser cumprimentado por Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense. O tour, no entanto, foi marcado por um show de fofura das duas crianças.