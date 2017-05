REINO UNIDO Príncipe Philip, marido da rainha

Elizabeth 2ª, abandona a vida pública

Aos 95 anos, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth 2ª, deixará a vida pública, anunciou nesta quinta-feira (4) o Palácio de Buckingham.

"O Duque de Edimburgo decidiu não mais participar de compromissos públicos a partir do outono deste ano", disse o comunicado divulgado pela família real após uma reunião com funcionários do palácio.



Ele cumprirá á sua agenda até agosto, depois não aceitará mais convites para eventos. A mensagem também informa que a Elizabeth 2ª seguirá com sua agenda normalmente.