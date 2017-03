Seis meses Presidente do Peru dá prazo para Odebrecht deixar país

Presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski estabele prazo para a Odebrecht deixar o país: a empreiteira tem até seis meses para finalizar as atividades e negocia uma forma de saída que não prejudique os projetos em andamento.

A companhia brasileira, que atua no Peru há quase 40 anos, é investigada por atos de corrupção em dezenas de obras. No início de 2017, a Odebrecht assinou um convênio preliminar com o Ministério Público do país exigindo a colaboração com as autoridades que analisam as irregularidades.