Internacional Presidente da Itália consulta brasileira deputada em negociação por premiê

A ítalo-brasileira Renata Bueno, eleita em 2013 para a Câmara dos Deputados da Itália, reuniu-se com o presidente Sergio Mattarella durante esta sexta-feira (9).

O presidente tem se encontrado com os principais partidos para negociar a nomeação do próximo premiê. Matteo Renzi renunciou ao cargo na última quarta (7) após a derrota de seu referendo constitucional.

As consultas de Mattarella devem ser encerradas no sábado (10) e estima-se que a decisão seja anunciada no início da semana que vem.

Cada formação política teve, segundo a imprensa italiana, um tempo médio de 20 minutos com o presidente.

O presidente Mattarella terá que decidir se vai nomear um premiê para continuar no cargo até as eleições de 2018 ou antecipar o pleito.

Há pressão política e popular para que o voto ocorra ainda em 2017. Essa saída é defendida pela sigla do ex-premiê Renzi, o Partido Democrático (centro-esquerda).

Mas há divergências a respeito do quão cedo as eleições poderiam ser realizadas.

Renzi e outros grandes partidos querem esperar a reforma da lei eleitoral, o que pode acontecer no fim de janeiro. O movimento populista Cinco Estrelas e o xenófobo Liga Norte querem, por sua vez, votar antes disso.

A lei eleitoral hoje garante maioria parlamentar automática ao vencedor. Esse cenário interessa partidos como o Cinco Estrelas, que veem ali sua oportunidade de controlar o Parlamento.

Caso a Itália tenha eleições em 2017, se somará a outros grandes países europeus votando nesse ano, como a França e a Alemanha.