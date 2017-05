COMBUSTÍVEL Preço médio da gasolina sobe após 4 semanas de queda, diz ANP

O preço médio do litro de gasolina no país subiu pela primeira vez após quatro semanas seguidas de queda, informou a Agência Nacional de Petróleo (ANP) nesta sexta-feira (05). O valor negociado passou de R$ 3,626 na semana passada para R$ 3,631 esta semana, uma alta de 0,31%.

O preço médio do diesel também subiu, passando para R$ 2,611 por litro - um aumento de 0,1%. Já o valor médio do litro do etanol caiu 0,15%, para R$ 2,611.

No dia 20 de abril, a Petrobras anunciou que decidiu aumentar o preço da gasolina em 2,2%, na média, e do diesel em 4,3% nas refinarias. Nos postos de combustíveis, a decisão sobre o repasse dos preços é dos comerciantes.

Política de preços da Petrobras

A Petrobras pratica desde outubro uma nova política de definição de preços dos combustíveis, com reuniões mensais para definir os valores da gasolina e do diesel nas refinarias.

Um reajuste da companhia nas refinarias não necessariamente significa uma mudança no preço nos postos, pois as distribuidoras podem repassar ou não essa variação (como ocorreu algumas vezes).

Outras variáveis também podem influir no preço da gasolina, como o preço do etanol, já que a gasolina comum deve ter 27% de etanol anidro – e o preço do álcool combustível varia de acordo com a safra da cana-de-açúcar.