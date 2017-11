IDEB 10 ANOS Pouca leitura e defasagem em

matemática marcam educação no Brasil

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) completou na quarta-feira (22), dez anos de existência. O medidor avalia as escolas públicas e privadas de todo o País e ainda revela baixos níveis de excelência dos colégios brasileiros.

Segundo os últimos dados divulgados em 2015, sete a cada dez turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental ainda não atingiram a meta mínima de qualidade exigida pelo Ministério da Educação (MEC).

A análise leva em conta o desempenho do aluno em leitura e matemática, avaliados pela Prova Brasil, junto às taxas de aprovação escolar.

O especialista em avaliação educacional da Faculdade de Educação da USP, Ocimar Alavarse, afirma que a taxa de reprovação no Brasil é muito alta. Assim, para o índice subir, ele explica que é necessário diminuí-la e acompanhar passo a passo a forma pela qual o aluno está absorvendo os conteúdos ao longo do ano.

Em sua análise, é incorreto os colégios avaliarem apenas a trajetória do aluno no final do ano letivo. Ele afirma que é necessário um acompanhamento continuado.

Em informação divulgada pelo MEC, 9 milhões de alunos da rede pública estudam em tempo integral com foco em matemática e português.

Alavarse analisa que a ampliação da jornada não deveria focar nessas duas disciplinas, já que tal medida tem como pilar ampliar as atividades curriculares para áreas não trabalhadas com completude pelos métodos tradicionais, como é o caso das aulas artísticas. De acordo com ele, o ideal seria revisar a carga horária regular.