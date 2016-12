Internacional Possível autor de ataque a mercado de Natal em Berlim é morto na Itália

Uma fonte policial informou que o suspeito de realizar o ataque a um mercado de Natal em Berlim, na noite de segunda-feira (19), tenha sido morto pela polícia de Milão, na Itália, nesta sexta (23).

Considerado o principal suspeito do atentado com caminhão que provocou a morte de 12 pessoas e deixou outras 48 feridas, o tunisiano Anis Amri, 24, teria sido morto em uma troca de tiros com policiais italianos, antes do amanhecer na cidade.

Uma fonte da polícia local disse que Amri foi abordado por uma patrulha próximo da estação ferroviária de Sesto San Giovanni, e que ele teria atirado e ferido um policial.

Segundo a mídia local, policiais sabiam que o tunisiano poderia estar na área. Ele foi identificado por sua impressão digital.

Já o ministro do Interior italiano, Marco Minniti, diz ter certeza de que o morto é Anis Amri, em coletiva na manhã desta sexta.