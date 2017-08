Boletim Climatológico Portugal tem quase 80% do território afetado por seca em julho Dados divulgados foram hoje (3) pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)

Portugal teve 69,6% de seu território continental afetado por uma seca grave no final do último mês julho, enquanto 9,2% sofreu com seca extrema, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (3) pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A informação é da EFE.

Em seu último boletim climatológico, o IPMA qualificou o mês passado de caloroso e muito seco, durante o qual a temperatura média foi superior ao valor normal em 0,56 graus centígrados. Os períodos de mais calor foram de 2 a 4 de julho e de 12 a 17, com uma temperatura média de 27,3 graus centígrados.

A temperatura mais alta, de 46,2 graus, foi registrada no município de Amareleja, perto da fronteira com a região espanhola de Extremadura. Em julho, a situação de seca piorou no interior do Alentejo (centro do país) e melhorou no interior da região norte.

No mês de junho, vários focos de incêndio castigaram o centro do país, deixando um saldo de 64 pessoas mortas e dezenas de feridos.