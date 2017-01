Felpuda

No primeiro dia como prefeitos, algumas figuras resolveram apelar para certo tipo de marketing que mais parece jogo de cena. E com maioria afirmando “não ser político”. Ai, ai, ai! Que eles precisam “agarrar” de verdade, ninguém tem dúvidas. Mas é para resolver os inúmeros problemas que afligem a população deste País, com ética, honestidade e respeito. Negócio é mostrar serviço, e não fazer pose! Ester Figueiredo