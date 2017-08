FOI PRESO Por causa de 'nudes', secretário de Saúde manda matar biólogo com quem teve relação

O secretário municipal de Saúde de Espigão D’Oeste (RO), Eduardo Bezerra da Cruz, foi preso nesta sexta-feira (4) por ter mandado assassinar a tiros o ex-amante por causa de uma 'nudes'. O crime foi na tarde da última quarta-feira (2). Conforme a Polícia Civil, Eduardo decidiu matar o biólogo de 32 anos porque a vítima estava ameaçando divulgar as fotos íntimas do servidor.

Eduardo Cruz, além da função de secretário de saúde, é policial militar reformado.

Após ser preso o secretário negou o crime, porém confessou que era chantegeado pela vítima por causa das "nudes" e que, no passado, já teve um relacionamento extraconjugal e homoafetivo com o biólogo.

O suspeito de executar o crime também foi preso e confessou que matou a vítima a mando do secretário.

Em entrevista, o diretor do Departamento de Polícia do Interior, Arismar Araújo de Lima, revelou que o suspeito de atirar na vítima foi preso em Cacoal (RO), e confessou que cometeu o crime a mando do secretário de saúde de Espigão D’Oeste, Eduardo Bezerra da Cruz.

“O Eduardo teria dito a ele que a vítima tinha umas fotos íntimas dele (secretário) e uma familiar da própria vítima, e estava o chantageando, por isso ele decidiu contratar o suspeito para matar o biólogo”, revela.

O secretário, segundo a polícia, teria atraído a vítima até o local do crime, onde o executor estava o esperando, escondido no mato e depois o executou a tiros.

“Pelo relato do executor, Eduardo atraiu o biólogo até a Linha Bandarra, na zona rural, onde o executor já estava esperando. Após a vítima descer do veículo, o secretário encaminhou a vítima em direção do suspeito que o executou no local com disparos de arma de fogo”, explica.

De acordo com o delegado Frank Lopes que trabalha no caso, o suspeito de ser o executor do assassinato ficou hospedado em um hotel da cidade, antes e depois do crime.

“Segundo o suspeito, o secretário Eduardo pegou ele em um hotel em Espigão, levou até o local do crime e o deixou esperando a vítima. Como Eduardo já tinha mostrado uma foto do biólogo para ele, o homem executou o rapaz e retornou para o hotel, onde entregou a arma para o secretário. Temos o recibo da diária paga ao suspeito no hotel. Além das imagens que mostram que os dois suspeitos estiveram no local”, aponta.

Os dois suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada.

“O Eduardo Bezerra, por ser policial militar será transferido para Porto Velho, onde permanecerá preso. O outro envolvido foi transferido de Cacoal para Espigão D’Oeste, onde deve ficar à disposição da Justiça. A polícia continuará trabalhando para elucidar todos os detalhes do caso, entre eles se teve ou não a participação de uma terceira pessoa no crime”, declara o delegado.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura de Espigão D’Oeste, Eduardo Bezerra, pediu exoneração do cargo de secretário após o ocorrido.

O G1 não conseguiu falar com a defesa dos suspeitos pelo crime.

A prefeitura de Espigão D'Oeste divulgou uma nota oficial por causa do ocorrido.

Lei na íntegra abaixo:

A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, vem a público comunicar que ainda no dia de ontem (03), o ex-secretário de saúde municipal Eduardo Bezerra da Cruz, pediu exoneração do seu cargo, em virtude dos acontecimentos.

A servidor Edna Schultz que era secretária adjunta, assume o cargo de Secretária Municipal da Saúde em caráter provisório, até que uma nova decisão seja tomada referente a pasta.

Neste momento difícil, o Prefeito Nilton Caetano e seu vice Waltinho Lara em nome de toda a Administração Participativa, manifestam sua solidariedade para com as famílias envolvidas.

