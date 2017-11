Cabo da PM Policial morto em Barra Mansa é o

119° PM assassinado no Rio em 2017

O cabo da Polícia Militar Eleonardo Silva foi o 119° policial morto no estado do Rio de Janeiro neste ano. O policial, lotado no Batalhão de Volta Redonda (28° BPM), foi assassinado ao reagir a um assalto num posto de gasolina, no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa, no sul fluminense, na noite de ontem (13).

Segundo informações da Polícia Militar, ele teria sido abordado por homens armados, reagiu e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Santa Casa de Barra Mansa, mas não resistiu aos ferimentos.

No mesmo dia, mais cedo, o sargento Victor Aleixo Oliveira da Costa, foi morto durante um confronto com criminosos armados no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. De acordo com a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Providência, outros dois PMs ficaram feridos na troca de tiros.

Em média, um policial foi morto a cada 64 horas no estado do Rio de Janeiro neste ano.