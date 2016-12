ESPANCADO ATÉ A MORTE Polícia prende um dos suspeitos de

matar ambulante no Metrô de SP

Ricardo Nascimento Martins, um dos suspeitos de agredir e matar o vendedor ambulante Luiz Carlos Ruas na estação Pedro 2º do Metrô de São Paulo, foi preso na noite desta terça-feira (27). Ricardo foi detido em Itupeva, no interior do Estado, e levado para a capital.

O suspeito estava escondido na casa de um amigo e os policiais do Decade (Departamento de Capturas Especializadas) prenderam Ricardo no fim da noite desta terça-feira (27). Ele foi trazido durante a madrugada desta quarta (28) para o DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) no Centro de São Paulo.

O suspeito preso será levado às 9h para delegacia do Metrô, localizada na estação Palmeiras/Barra Funda, para ser reconhecido por testemunhas, como a travesti Raíssa.

Ricardo e o primo Alípio Rogério Belo dos Santos tiveram prisão temporária decretada pela Justiça e o governo de São Paulo ofereceu recompensa de R$ 50 mil por informações sobre o paradeiro deles. Alípio segue foragido e a suspeita da polícia é que ele esteja no litoral paulista.

Na chegada ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Ricardo disse a jornalistas estar "arrependido" e afirmou que ele e o primo Alípio estavam "alterados" por ter consumido "cachaça", mas que isso não justificava a agressão ao ambulante. "O certo é a gente pagar."

A ex-mulher de Alípio afirmou ao Jornal Nacional que o ex-companheiro tem temperamento explosivo. Ela não quis ter o rosto nem o nome divulgado. "Ele tinha esses acessos de loucura, às vezes, chutava as coisas. Ele batia nas coisas, gritava, xingava, chamava atenção dos vizinhos nessas brigas", disse.

A jovem espera que ele se entregue à polícia e diz estar preocupada principalmente com a filha. "Ainda estou em choque com essa história toda, porque isso vai impactar muito na vida dela".

O crime

Os dois são suspeitos de matar Ruas, que trabalhava como ambulante do lado de fora da estação Pedro II, no centro de São Paulo, após ele tentar defender um homossexual e uma travesti que eram perseguidos pelos suspeitos.

As imagens das câmeras da estação mostram a perseguição de dois homens à travesti. Ela passa por baixo da catraca do metrô, corre com os criminosos em seu encalço e consegue escapar. Em seguida, quem já aparece fugindo dos agressores é Ruas. Mas ele cai e é atingido por repetidos socos e pisões dos dois homens.

A estação Pedro 2º, da Linha 3-Vermelha do Metrô, não contava com nenhum segurança quando Ruas, de 54 anos, foi espancado. As agressões ocorreram em frente a uma bilheteria, por volta das 20h do Natal, e foram registradas por câmeras segurança.

Ruas morreu no hospital e teve corpo velado nesta terça no Cemitério Jardim Vale da Paz, em Diadema, na Grande São Paulo. Ele trabalhava há mais de 20 anos na saída de uma passarela para pedestres do lado de fora da estação onde foi morto.

Manifestação

Ativistas LGBTT, integrantes do Sindicato dos Metroviários e religiosos realizaram um protesto em frente às catracas da estação Pedro II do Metrô na tarde desta terça. Entre outras reivindicações, o grupo de manifestantes pediu justiça e mais segurança nas estações de metrô da cidade.

O Padre Julio Lancelotti estava presente e sugeriu que a estação Pedro II, que compõe a Linha Vermelha, tenha o nome trocado para homenagear a vítima. "Na sexta-feira pretendemos formalizar essa proposta de que essa estação possa se chamar Luis Carlos Ruas", afirmou.

A vereadora Soninha Francine, futura secretária de Desenvolvimento Social na gestão do prefeito eleito João Doria (PSDB), também participou do ato. "A gente não pode deixar que as pessoas se acostumem com a notícia e esqueçam. Infelizmente, é uma coisa que acontece com casos de violência. Daqui a pouco eles são substituídos por outros. A gente precisa manter aceso esse horror. Parece algo meio sádico, mas as pessoas não podem se acostumar e esquecer", disse.