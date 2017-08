BRASIL Polícia prende líder de facção criminosa do Norte do país no Rio

Foi preso nesta sexta-feira (18) um homem que é tido pela polícia como o principal líder da facção criminosa Família do Norte ainda em liberdade.

Kaio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como Mano Kaio e Kaio da 40, foi preso em Rio das Ostras, na Região dos Lagos, no litoral fluminense.

Segundo a polícia do Rio, ele era o criminoso mais procurado da região norte do Brasil, tido como o responsável por deflagrar uma disputa entre facções na zona sul de Manaus que deixou mais de 60 mortos no Amazonas neste primeiro semestre de 2017.

É, de acordo com a polícia, o principal aliado do líder da FDN, Gélson Carnaúba, o "Mano G", e já havia fugido de cadeias no Amazonas e no Ceará.

O traficante estava no Rio porque negociava munições e drogas com criminosos da cidade, principalmente da favela do Jacarezinho, na zona norte. Ele é aliado do Comando Vermelho, que controla a região.

Do Rio, ordenava execuções no Amazonas. A operação foi resultado de esforço conjunto da Polícia Civil do do Rio, do Amazonas e da Força Nacional. A investigação durou dois meses.