Crice carcerária Polícia prende 17 suspeitos por envolvimento com rebelião no RN

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte divulgou neste domingo (22) que já foram efetuadas 17 prisões de suspeitos por envolvimento direto ou indireto na rebelião de Alcaçuz, maior presídio do Estado, e também nos atos ataques ocorridos fora da penitenciária.

Dois adolescentes também foram apreendidos. Em todos os casos foram abertos inquéritos policiais.

Dentre os autuados por envolvimento com a rebelião também registra-se cinco homens apontados pelas investigações como líderes de uma facção que teria efetuado o homicídio de 26 detentos; um outro é foragido da Penitenciária de Alcaçuz e foi preso cometendo um roubo e outro homem foi preso ter tentar jogar munições para dentro do presídio.

Também aconteceram as prisões de um suspeito que gravou e divulgou vídeo com ameaças à sociedade e de dois homens e apreensão de um adolescente que planejavam ataques na cidade de Parelhas.

Ainda foram presos: um suspeito de atear fogo na garagem da prefeitura de São Paulo do Potengi; um trio, sendo dois homens e uma mulher, detido por atirar contra um ônibus que estava no terminal do Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. Mais um suspeito foi preso por ter participado de um incêndio que atingiu três ônibus em Barra de Maxaranguape.

Na segunda-feira (16), uma comissão de delegados da Polícia Civil interrogou cinco integrantes de uma facção criminosa que participaram da rebelião e autuou o grupo por todos os 26 homicídios cometidos dentro do presídio pelos crimes de dano ao patrimônio público, lesão corporal, vilipêndio de cadáver e organização criminosa.

Foram autuados Cláudio Candido do Prado, Tiago de Souza Soares, Paulo da Silva Santos, José Francisco dos Santos e Paulo Márcio Rodrigues de Araújo.

No mesmo dia 16, policiais militares prenderam em flagrante o foragido de Alcaçuz Luan Franklin Anselmo da Silva. E na quarta-feira (18), policiais civis de Parelhas, com o apoio da PM, prenderam em flagrante João Paulo Dantas de Araújo e Felix Patrício do Vale e apreenderam dois adolescentes com drogas, gasolina e uma arma.

O quarteto é suspeito de planejar ataques criminosos contra prédios públicos a partir de ordens vindas do sistema prisional.

Ainda na quinta-feira (19), a Força Nacional prendeu em flagrante Ítalo Gaspar da Costa com 54 munições, que seriam jogadas para dentro de Alcaçuz, e policiais militares detiveram Italo Alexandre Cordeiro da Silva, suspeito de gravar vídeo fazendo ameaças à sociedade.

No mesmo dia foram presos na Vila de Ponta Negra os irmãos Ricardo Sanderley do Nascimento e Raynara Katiele Nascimento Silva e apreendido um adolescente de 17 anos, em cumprimento a um mandado de prisão por duplo homicídio no local foram encontradas drogas, além de pichações de rostos de palhaços e números fazendo referência a uma facção criminosa.

No dia 20, policiais civis da Delegacia de São Paulo do Potengi, com apoio da PM, conseguiram prender Maciel Cavalcante da Silva, com marcas de queimadura no corpo, sob a suspeita de ter ateado fogo junto com dois outros homens em veículos na garagem da Prefeitura local.

Na sexta-feira (20), uma equipe de guardas municipais prendeu, no conjunto Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal, Bianca de Araújo Monteiro, Michel Romário da Silva Pereira e Paulo Victor Santos Avelino, por desferir tiros contra um ônibus e um veículo de transporte alternativo. Com o trio foram apreendidas quatro armas de fogo e drogas.