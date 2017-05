EMBOSCADA Polícia pede prisão de suspeito por sumiço de família no RS

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do principal suspeito de planejar e executar a emboscada contra uma família que desapareceu no Norte do Rio Grande do Sul.

Roberto Terres, Márcia Johan e a filha dela, Maria Johan, de 15 anos, viajaram na quarta-feira (24) à noite de Carazinho até Colorado, cidades distantes cerca de 36 quilômetros, para negociar um carro, e não foram mais vistos.

Junto com eles estava um vizinho da família, que conseguiu fugir do local após serem recebidos a tiros no ponto de encontro. Foi ele quem alertou a polícia sobre o caso, já na quinta-feira (25).

De acordo com as autoridades, a principal suspeita é que o casal e a adolescente tenham sido vítimas de uma emboscada. A motivação seria acerto de contas por tráfico, já que Roberto Terres e o suspeito de ser o autor dos disparos têm antecedentes por envolvimento com drogas.

"Foi feita uma busca na casa onde eles foram recebidos a tiros e se confirmou que é a casa do suspeito. Então, presumimos que seja ele. Também porque não foi encontrado e abandonou o local do jeito que estava. Os indícios todos levam a crer que seja essa pessoa que nós solicitamos a prisão", afirma o delegado Edinei Albarelo, responsável pelo caso.

O carro da família foi encontrado queimado, na sexta-feira (26), na cidade de Mormaço, próximo de uma ponte sobre o rio Jacuí Mirim.

Apesar de ter apenas um suspeito confirmado, a polícia tem certeza do envolvimento de outras pessoas no crime.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil fazem um trabalho conjunto de buscas pelos corpos na região, que envolve diversos agentes e também cães farejadores.