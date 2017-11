INVESTIGAÇÃO Polícia investiga ocultação de cadáver

de bebê perdido por hospital

Os policiais da delegacia 26ª DP (Todos os Santos) investigam a ocultação de cadáver de um bebê que está com o corpo desaparecido. Devido a isso, os pais não conseguiram, até agora, enterrar a criança. As duas linhas de investigação indicam que ou o corpo foi jogado no lixo por engano ou que foi dado a outra funerária por engano.

Nesta quarta-feira (8), o pai e o tio da criança prestaram depoimento na delegacia, e outras pessoas, entre funcionários do hospital e médicos que participaram do parto da criança, devem ser ouvidos até esta quinta (9). Agentes foram no hospital Pasteur, no Méier, Zona Norte do Rio, para saber quem eram os médicos de plantão no dia da morte e posterior desaparecimento do filho de Wanderson Nunes.

"Hoje, quando eu chego de manhã com a funerária para ver o corpo, eles não me entregaram o corpo do meu filho. E me enrolaram até agora, não deram nenhum tipo de informação. Chegam agora e o diretor do hospital me fala que ou jogaram o meu filho fora sem querer, limpando e tal porque era pequeno, ou então foi dado para outra funerária levar. Foi isso o que me passou. E aí, ele me dá um documento que não diz nada, não tem nem a assinatura do hospital. Eu acho um total desprezo, já que se trata de uma pessoa, um ser humano", contou o pai do recém-nascido à Globonews na terça-feira (7).

A polícia não descarta fazer uma exumação, já que, segundo o depoimento do pai, uma funerária que estava no hospital para levar o corpo de um bebê de 4kg q tb morreu pode ter levado esse corpo do bebê q desapareceu por engano, achando q fosse parte do corpo do tal bebê de 4kg. Uma pessoa q teria se identificado como diretor dos médicos teria dito isso ao pai.

A esposa está internada e ainda não sabe do que aconteceu. Ela teria sido internada no sábado (4), e o fato teria ocorrido no domingo (5).