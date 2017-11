Tecnologia da Informação Polícia Federal mira esquema de desvio de R$ 385 milhões em contratos da Caixa

Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada nesta terça-feira (14) para combater desvio de recursos da Caixa Econômica Federal. O suposto esquema envolveria contratos de tecnologia da informação com o banco, cujos valores alcançam R$ 385 milhões.

Conforme as investigações, as empresas prestadoras de serviço nessa área contratavam um escritório de consultoria de fachada, pertencente a um funcionário do banco, que distribuía pagamentos supostamente ilícitos a demais agentes instituição envolvidos.

Para "lavar" os recursos recebidos e justificar sua evolução patrimonial, os investigados estariam celebrando contratos de compra e venda de imóveis.

Os policiais cumprem dez mandados de busca e apreensão em Brasília.

Os investigados, cujos nomes não foram divulgados, são suspeitos de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A operação foi batizada de Backbone, em referência à "espinha dorsal" de uma rede de computadores.