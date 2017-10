Operação Buracos PF e órgãos de controle apuram desvios

em obras federais no Acre e em Rondônia A estimativa é de que o esquema tenha desviado cerca de R$ 700 milhões

Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (30) a operação Buracos, que tem o objetivo de buscar provas para apurar a suspeita de desvio de verbas públicas destinadas a estradas federais no Acre e em Rondônia. A ação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal, Controladoria-Geral da União, Tribunal de Contas da União e Receita Federal.

De acordo com a PF, as irregularidades envolvem servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em Rondônia, além de empresários.

A estimativa é de que o esquema tenha desviado cerca de R$ 700 milhões em recursos públicos.

Fazem parte da operação cerca de 150 servidores, dentre policiais federais, auditores da Controladoria Geral da União (CGU), auditores do Tribunal de Contas da União (TCU), além de auditores da Receita Federal.

Eles cumprem 23 mandados de condução coercitiva (quando alguém é levado para depor) e 26 de busca, nas seguintes cidades: Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Pimenta Bueno (RO), Ji-Paraná (RO), Cuiabá (MT) e Araraquara (SP).