HEDIONDO Polícia diz que adolescente matou

a mãe 'para fazer compras no cartão' Mulher foi morta a facadas nesta segunda (28) em Imbituva, no Paraná

A Polícia Civil afirma que a adolescente de 14 anos suspeita de matar a mãe a facadas em Imbituva, na região central do Paraná, agiu por motivação financeira. Ainda de acordo com a polícia, ela queria usar o cartão de crédito da vítima para fazer compras. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (28).

"Ela [a adolescente] foi incentivada por outros amigos, maiores de idade, para que matasse sua mãe para fazer compras no cartão de crédito, que tem um limite de aproximadamente R$ 10 mil", explica o delegado responsável pelo caso, Guilherme Luiz Dias.

Segundo a Polícia Militar (PM), a adolescente morava com a mãe, de 50 anos, no Centro de Imbituva. A suspeita é a de que a mulher tenha levado as três facadas, uma no pescoço e duas na barriga, enquanto dormia.

Por volta das 4h, a vítima chegou a ser levada para um hospital em Irati, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O socorro foi acionado pela irmã da adolescente, que mora na casa dos fundos.

Ela relatou à polícia que a caçula pediu uma faca emprestada, alegando que cortaria um pedaço de couro. Ainda de acordo com o delegado, o plano da adolescente era matar a mãe e a irmã depois. No entanto, o socorro e a polícia chegaram antes que a irmã fosse atingida.

"Com essa motivação financeira, ela [a adolescente] foi apreendida em flagrante e vai responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente [ECA]. Já os dois maiores, pelo Código de Processo Penal e responderão pelo crime de homicídio na condição de partícipe", explica.