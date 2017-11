Paraná Polícia apreende quase R$ 12 milhões escondidos em caminhão

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu cerca de R$ 12 milhões em dinheiro na noite desta quinta-feira (2), na cidade de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná.

Dividido em R$ 8 milhões e US$ 1,2 milhão (R$ 3,9 milhões), o montante estava escondido dentro de um caminhão, atrás de caixas de produtos hortifrutigranjeiros, como alface e alho, segundo informações da PRF. A apreensão na rodovia Régis Bittencourt é a maior da história do órgão.

O motorista de 55 anos de idade disse à polícia que não sabia da existência do dinheiro e foi detido sob suspeita de tentativa de lavagem de dinheiro, de sonegação de impostos e de evasão de divisas (já que dirigia em direção à fronteira com o Paraguai). Ele disse ter saído de São Paulo e que seu destino era Foz do Iguaçu.

A PRF desconfiou da nota fiscal apresentada pelo motorista, de valor muito baixo. O baú do caminhão estava praticamente vazio, apenas com algumas caixas, que então foram remexidas pelos agentes.

Nesta sexta-feira (3), o dinheiro foi enviado à sede da Justiça Federal, em Curitiba, onde passará por uma contagem oficial.