Mortos e Feridos Polícia alemã trata atropelamento em Berlim como suposto ataque terrorista

A polícia alemã afirmou na manhã desta terça-feira (20) que está tratando do incidente no mercado natalino de Berlim como um suposto atentado terrorista. Thomas de Maizière, ministro do Interior, já havia dito haver indicações de ser um ataque.

O caminhão que atropelou e matou 12 pessoas teria sido, dessa maneira, dirigido intencionalmente contra o público. Outras 48 pessoas ficaram feridas no local.

As autoridades alemãs investigavam também durante a manhã um hangar abandonado no aeroporto Tempelhof, no sul de Berlim. O local hoje abriga refugiados.

Há suspeita de que o motorista do caminhão seja paquistanês, o que pode ser um desafio à imagem da chanceler Angela Merkel, criticada por sua decisão de abrir as fronteiras a cerca de 900 mil refugiados durante 2015.

Segundo a imprensa alemã, o responsável pelo atropelamento entrou na Alemanha neste ano por meio da rota dos Bálcãs. Ele teria nascido em 1993. Não havia confirmação, no entanto.

Um cidadão polonês foi encontrado morto dentro do caminhão, mas ele não estava no comando do veículo, segundo as autoridades.

A polícia deve atualizar as informações do caso em uma coletiva de imprensa programada para as 13h do horário local (às 10h em Brasília).

BASTILHA

O caminhão atingiu o público de um mercado de Natal em Berlim em um local próximo à igreja Kaiser Wilhelm, um dos principais pontos turísticos da cidade.

O incidente trouxe à tona as lembranças de um ataque semelhante em Nice, na França, em julho deste ano. Um motorista nascido na Tunísia atropelou pedestres durante o dia da Bastilha, deixando 86 mortos. A organização terrorista Estado Islâmico reivindicou o ataque.

Nenhuma organização reivindicou, por ora, o suposto ataque no mercado de Berlim. Mas milícias como o Estado Islâmico costumam aproveitar-se do intervalo e da dúvida para garantir maior atenção, quando realizam atentados desse tipo.