INVESTIGAÇÃO PM suspeito de matar embaixador tentou apagar imagens de câmeras de segurança

A morte do embaixador da Grécia no Brasil ganhou mais um capítulo neste domingo (1º). Suspeito de assassinar o diplomata, o policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, 29 anos, tentou apagar trechos de imagens da câmera de segurança do condomínio onde a vítima foi morta.

Segundo o G1, O PM não conseguiu apagar as imagens porque agentes da Polícia Civil chegaram a tempo e conseguiram evitar a ação. Os três suspeitos, o PM, a amante dele e mulher do embaixador e o primo do policial já foram encaminhados a presídios e ficarão acautelados por pelo menos 30 dias.

Também na decisão, o juiz Felipe Carvalho da Silva ressaltou que nos depoimentos dos acusados pela polícia de matar Amiridis existem várias contradições.