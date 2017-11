Rio de Janeiro PM morre baleado e número de

policiais assassinados chega a 118

O comando da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) informou neste domingo (12) a morte do 118º policial militar no estado este ano. O terceiro sargento Victor Aleixo Oliveira da Costa, que trabalhava na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Providência, região central da capital fluminense, foi morto na manhã deste domingo (12), em serviço, na comunidade. As informações são da Agência Brasil.

A ação aconteceu durante a troca de turno dos PMs, da UPP, segundo informações da 5ª BPM (Praça da Harmonia). Aleixo chegou a ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois policiais e um homem ainda não identificado também foram baleados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A Polícia Militar do Rio lamentou através do Twitter a morte do sargento e alertou a população local sobre o risco de tiroteios devido a uma operação do Bope para encontrar os criminosos envolvidos na ação.

Na última sexta-feira (10), durante operação na comunidade do Brejal, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, foi assassinado o soldado Joubert dos Santos Lima. Ele estava há quatro anos na Polícia Militar, tinha 26 anos e deixou cinco filhos.