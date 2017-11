VIOLÊNCIA Pintor mata ex-mulher a facadas

na frente da filha dela de 2 anos

Um pintor de 27 anos foi preso na manhã deste sábado (4), no bairro Vila Nambi, em Jundiaí (SP), após matar a ex-mulher a facadas na frente da filha dela, na Vila Real, em Várzea Paulista (SP) de madrugada.

De acordo com a Guarda Municipal de Jundiaí, Fábio Guilherme Schimidt foi até a casa da vítima para matar o atual marido dela, pai da menina de dois anos.

No entanto, como não encontrou o homem, os dois começaram uma discussão que terminou com a morte da vítima com 10 facadas. Regineide Soares da Silva, de 30 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

O rapaz fugiu do local e foi localizado por guardas de Jundiaí após serem comunicados sobre o homicídio pela GM de Várzea Paulista. O agressor foi encontrado na casa da mãe dele.

Na delegacia de Várzea Paulista, ele confessou o crime e disse que “queria acertar questões particulares com o rapaz que não estava no local”. Fábio foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista (SP) e ficará à disposição da Justiça.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.