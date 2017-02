Garuva Piloto morre em queda de avião de pequeno porte em Santa Catarina

Uma aeronave de pequeno porte caiu em Garuva, no Norte de Santa Catarina, no início da manhã desta quinta-feira (23) e deixou uma pessoa morta. Segundo a equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar, a queda foi em uma área de vegetação no Monte Crista, por volta das 7h15.

Conforme a 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, a aeronave é um avião de pulverização agrícola, com capacidade apenas para o piloto. O homem morreu no local. A identidade dele ainda não foi divulgada.

“Quando chegamos, ele estava consciente, recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência], teve uma parada cardíaca e veio a óbito”, disse o capitão Leandro Edison da Rosa, comandante de operações aéreas da PM.

Colegas de trabalho do piloto foram ao local da queda, conforme o comandante, e informaram que a vítima tinha cerca de 55 anos.

Local de difícil acesso

Segundo o capitão, o local da queda era de difícil acesso e as equipes do Helicóptero Águia da PM e do Arcanjo, dos bombeiros precisaram aterrissar a 200 metros de onde estava a aeronave.

A base área da Aeronáutica em Florianópolis disse que o órgão não controla voos desse tipo de aeronave.