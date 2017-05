ACIDENTE Piloto de motos Nicky Hayden é atropelado por carro enquanto andava de bicicleta

O piloto americano de motos Nicky Hayden foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta em Rimini, na Itália. Campeão mundial de MotoGP em 2006, o Hayden compete atualmente o Mundial de Superbike pela equipe Red Bull Honda.

O estado do piloto, que tem 35 anos, é grave, com o sofrimento de traumatismos pelo corpo, disse o jornal "Rimini Today".

De acordo com a organização do Mundial de Superbike, o piloto foi levado para uma hospital local. O americano fazia o treinamento físico com bicicleta para a próxima corrida, marcada para este final de semana, em Rimini.

"Dedos cruzados para Nicky Hayden", disse a MotoGP em seu Twitter oficial.

Muitas mensagens de apoio para Nicky Hayden estão sendo enviadas pela internet, inclusive, a do atual campeão de MotoGP, Marc Maquez, que postou foto ao lado de Hayden no Twitter. "Toda a força do mundo Nicky", disse o espanhol, piloto da Honda.

Jorge Lorenzo, tricampeão da MotoGP e atualmente na Ducati, também publicou sobre o acidente. "Continue forte Nicky Hayden. Continue lutando", disse o espanhol.