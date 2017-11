Operação Laranja Mecânica PF investiga fraudes em licitações no transporte escolar no Rio Grande do Sul

21 NOV 2017 Por Folhapress 10h:14

A Polícia Federal e o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União realizam nesta terça (21) a Operação Laranja Mecânica para desarticular organização criminosa que fraudava licitações de serviços de transporte escolar em municípios do Rio Grande do Sul. As informações são da Agência Brasil. De acordo com a CGU, as investigações começaram em setembro de 2016 para apurar denúncia da existência de um esquema criminoso entre empresários que tinha como objetivo fraudar o caráter competitivo de licitações nos municípios de Santana do Livramento e Dom Pedrito. "Acordos previamente estabelecidos definiam quais as empresas ficariam responsáveis por determinadas 'linhas', de maneira que todas obtivessem contratos nesses municípios", diz a corregedoria. A investigação apurou ainda que empresas, constituídas apenas formalmente, atuavam como "fantasmas". "Somente em 2016, o valor pago pela prefeitura de Santana do Livramento à empresa prestadora de transporte escolar ultrapassou o montante de R$ 5 milhões". Cerca de 150 policiais federais e seis auditores da CGU cumprem 36 mandados de busca e apreensão, cinco de prisão temporária e quatro ordens judiciais de afastamento da função pública nas cidades de Santana do Livramento, Dom Pedrito, Rosário do Sul, São Gabriel, Alegrete e Uruguaiana.

