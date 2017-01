Lava Jato PF e MP concluem que Eike transferiu US$ 18 milhões ao ex-governador do RJ

Polícia Federal e Ministério Público concluem: Eike Batista transferiu US$ 18 milhões ao ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral no exterior. Segundo as investigações, a movimentação financeira foi operada pelo vice-presidente do Flamengo, Flávio Godinho.

Além disso, as empresas Centennial Asset Mining e Arcadia, pertencentes ao colaborador e operador do mercado financeiro, Renato Chebar, também foram utilizadas.