OPERAÇÃO PF deflagra ação contra organização criminosa de 'coiotes' em três Estados

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (13) uma operação para desarticular uma organização criminosa de 'coiotes' responsável por levar brasileiros ilegalmente para os Estados Unidos.

Cerca de 30 policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva nos Estados de Rondônia, Santa Catarina e Minas Gerais.

A operação, batizada de Piratas do Caribe, também busca informações que indiquem onde estão os 12 brasileiros desaparecidos desde o dia 6 de novembro de 2016 na região das Bahamas. O grupo de brasileiros teria deixado as Bahamas de barco rumo a Miami, na Flórida. Eles estariam em um grupo com mais cinco pessoas de outras nacionalidades.

No dia 15 de novembro, parentes dos brasileiros entraram em contato com a embaixada em Nassau, capital das Bahamas, relatando o desaparecimento.

As guardas costeiras dos EUA e das Bahamas estão fazendo buscas e monitorando por satélite. Nenhum naufrágio foi registrado, de acordo com o Itamaraty.

As investigações da PF começaram a partir da notícia do desaparecimento de um brasileiro que teria tentado entrar ilegalmente nos Estados Unidos com auxílio de coiotes que cobravam quantias de até R$ 60 mil para intermediar o transporte ilegal via Bahamas.

Antes de sair do Brasil, segundo o PF, os imigrantes ficavam em alguma cidade com aeroporto internacional de fácil acesso aguardando a ordem de embarque para as Bahamas, que ocorria quando um determinado agente de imigração daquele país facilitava a entrada dos brasileiros. Uma vez nas Bahamas, os imigrantes aguardavam por vários dias para embarcar para os Estados Unidos de barco.

"Além de todos os conhecidos riscos que envolvem a imigração ilegal para outros países, os coiotes escondiam os reais perigos envolvidos na travessia como a passagem pela região do Triângulo da Bermudas, famosa pelo alto índice de tempestades, naufrágios e desaparecimento de embarcações e aeronave", disse, em nota, a PF.