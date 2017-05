Distrito Federal PF cumpre mandados judiciais em casa e gabinete de Aécio em Brasília Mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal

Polícia Federal cumpre nesta quinta-feira (18) mandados judiciais em gabinetes no Congresso Nacional, incluindo no do senador e presidente do PSDB, Aécio Neves (MG). Uma casa do senador no Lago Sul, área nobre de Brasília, também foi alvo de mandados.

As diligências foram todas autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O G1 tenta contato com a assessoria de imprensa do senador. Acompanhe aqui a cobertura ao vivo.

Além de Aécio, também são alvos desta operação os gabinetes do senador Zezé Perrela (PSDB-MG) e do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR). A reportagem não conseguiu localizar a defesa deles.

Os agentes da PF chegaram ao Congresso pela Chapelaria, o acesso principal às duas Casas legislativas. Eles carregavam malotes para apreender documentos e possíveis equipamentos eletrônicos.

Os investigadores também confirmaram a prisão de um procurador da República, que trabalha no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e do advogado Willer Tomaz, supostamente ligado ao deputado cassado e atualmente preso Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A Justiça também determinou o cumprimento de mandados no TSE.