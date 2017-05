Violência Pesquisa mostra que 35% dos brasileiros já perderam parente ou amigo vítima de violência A pesquisa aponta ainda que 17% dos entrevistados têm algum amigo ou parente desaparecido

Um levantamento feito pelo Datafolha mostrou que ao menos 50 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais têm um parente ou amigo que foi vítima de homicídio ou latrocínio. O número equivale a 35% da população do país. A proporção vai a 40% entre os homens e 38% entre os negros, segundo a pesquisa.

Os dados também mostraram que 16 milhões (12%) de brasileiros perderam um parente ou amigo assassinado por um policial ou guarda municipal, chegando a 17% da população entre 16 e 24 anos.

O número de pessoas que dizem ter sofrido ameaças de morte chega 16 milhões; 10 milhões afirmam já ter sido feridos por facas ou outras; e 5 milhões relatam ter sofrido agressão com arma de fogo. Além disso, 17% dos entrevistados têm algum amigo ou parente desaparecido.

Armas e governo

A pesquisa Datafolha mostra que 78% dos entrevistados acreditam que quanto mais armas em circulação, mais mortes haverá no país, o que indica que a população reconhece a importância do controle de armas na redução da violência.

Quase todos os entrevistados, 94%, reconhecem que o nível de homicídios é muito alto no Brasil e 96% acreditam que as diversas esferas do governo precisam se unir para diminuir os crimes e a violência no país e que esta não é obrigação apenas das polícias, mas também do governo federal (84%), dos governadores (83%), prefeitos (81%) e Congresso Nacional (77%).

Para 93% dos entrevistados, é dever das polícias preservar a vida acima de tudo e 56% acreditam que em situações de confronto, as polícias podem ocupar sem autorização judicial casas em favelas, ocupadas ou comunidades.