Cenário econômico Pesquisa mostra contas em aberto em mais

4,8 milhões de micro e pequenas empresas

Mais de 4,8 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras estavam no vermelho, em agosto, de acordo com levantamento inédito da Serasa Experian, em agosto de 2016. Segundo a pesquisa, o número é 13,2% mais alto que o registrado no mesmo mês de 2016. É a maior quantidade já registrada desde março de 2016, quando o estudo começou a ser feito.

De acordo com os economistas da Serasa, a perda do poder de compra do consumidor, decorrente do desemprego e da situação instável da economia, impactam fortemente as micro e pequenas empresas. As MPEs respondem por 27% do PIB. Por isso, o recorde de inadimplência traz preocupação para o setor. O caminho para os empresários que estão nessa situação passa pela renegociação das contas atrasadas e consequente reinserção no mercado de crédito.

Ainda segundo a Serasa Experian, do total de 4,8 milhões de MPEs inadimplentes em agosto, 45,4% eram companhias comerciais, 45,3% prestadores de serviços e 8,8% indústrias. A região Sudeste é a que concentra a maior porcentagem de micro e pequenas empresas inadimplentes, com 53,6% do total. Em seguida está o Nordeste, com 16,5%; Sul, com 15,8%; Centro-Oeste, com 8,7% e Norte, com 5,3%.

Em agosto, entre os estados, São Paulo teve o maior número de empresas negativadas, com 32,4% do total. Em seguida Minas Gerais, com 11,1%, e Rio de Janeiro em terceiro, com 8,0%.