"Grito da Pesca Artesanal" Pescadores protestam contra

cancelamento de registros Manifestantes ocuparam o saguão do Ministério do Planejamento

Um grupo de manifestantes ocupou o saguão do Ministério do Planejamento, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (22). São pescadores de diversas regiões do país que pedem a revisão de medidas do governo federal – uma delas é o cancelamento do registro de pesca de parte deles.

Segundo a PM, o grupo arrebentou a porta do ministério. Ainda de acordo com a corporação, são cerca de 120 manifestantes, sendo que 20 estão dentro do prédio e o restante em uma área logo em frente.

Já o Conselho Pastoral dos Pescadores fala em 200 manifestantes, vindos de Minas Gerais, Piaiu, Ceará, Bahia, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul, Sergipe e Pernambuco.

"Como houve a identificação de fraude na liberação desses registros [de pesca] desde 2014, muitos foram cancelados, o que acabou atingindo pescadores em situação regular."

Segundo os manifestantes, a PM usou spray de pimenta para forçar a desocupação. A polícia afirma que houve um princípio de tumulto durante as negociações, e, para garantir a integridade dos servidores do ministério e dos policiais que estavam no local, foi necessária a utilização do spray.

O protesto ocorre nesta quarta porque no dia 22 de novembro é comemorada a Revolta da Chibata, movimento adotado pelos pescadores como o dia do "Grito da Pesca Artesanal".