EM TEMPO Perto dos 60, jornalista corredor quer percorrer 60 maratonas

Rodolfo Lucena fará 60 anos em fevereiro e, por isso, lançou-se a um desafio ambicioso, até para alguém como ele, acostumado a correr maratonas desde os 41. Jornalista, escritor e maratonista, mais do que festejar seu "ingresso oficial na velhice", como gosta de dizer, ele quer aproveitar a data para discutir sobre a terceira idade.

Para tanto, lançou em seu blog (lucenacorredor.blogspot.com.br) o projeto cultural-esportivo-jornalístico "60 maratonas aos 60 anos". A ideia é percorrer, no ano em que se torna idoso, 2.532 km (distância de 60 maratonas), registrando a experiência em textos nos quais quer abordar desafios e conquistas na velhice.

"A Organização Mundial da Saúde e o Estatuto do Idoso determinam os 60 como entrada na terceira idade. Quando nasci, a expectativa de vida nem chegava a isso. A população de velhos não para de crescer. Temos uma questão importante aí", ressalta o "jornalista-corredor-velho", como se autodefine.

"Quero mostrar que, não importa a idade, podemos fazer ou tentar fazer o que vier à cabeça", completa.

Com um estilo personalista, o jornalista e escritor está acostumado a contar histórias e aventuras do corredor.

Em 2006, publicou o livro "Maratonando - Desafios e Descobertas nos Cinco Continentes" (ed. Record) e, em 2009, "+Corrida", com textos assinados para o seu extinto blog homônimo e para o caderno "Equilíbrio", ambos da Folha de S.Paulo, para onde colabora.

MARCAS DO TEMPO

Com tanta experiência, agora, no entanto, ele caminha contra o tempo. Em novembro, foi diagnosticado com uma fratura por estresse no joelho –sua quarta ao longo dos seus 18 anos de corredor– e proibido pelo médico de correr.

Ele não desistiu do projeto por isso. Ao contrário, inventou outro que ajudasse em sua recuperação. Desde 14 de novembro de 2016, iniciou caminhadas com as quais pretende somar 600 km até 14 de fevereiro, dia do seu 60º aniversário. Até este sábado (31), já havia andado 223 km.

"Caminhadas de 4 km a 6 km por dia foram liberadas, por isso, estou me esforçando para acumular quilômetros desde já", diz. A partir deste domingo (1º), cada metro passa a contar para os 2.532 km do total que precisa percorrer durante todo o ano de 2017.

Por enquanto, ele caminha, mas, assim que estiver liberado pelo médico, planeja alcançar seu objetivo com corridas de 10 km a 14 km. Lucena também quer acumular rodagem em provas oficiais. Neste ano, quer participar de três meias-maratonas, de duas maratonas e da São Silvestre.

"Quero terminar o percurso na São Silvestre de 2017 e, até lá, pretendo formar um grupo de corredores sessentões para me acompanhar", afirma Rodolfo Lucena.