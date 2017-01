São Paulo Pedra de 70 toneladas atinge carro e ameaça casas na Grande SP Veículo segurou a rocha, que rolou do alto de um morro em Vargem Grande Paulista.

Uma rocha gigante ameaça seis casas em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. A rocha caiu do alto de um morro pela rua Olegário Maciel, no Jardim São Marcos, e se chocou com um carro. As seis casas que ficam nas proximidades foram interditadas. A pedra tem cerca de 70 toneladas, segundo a Defesa Civil.

O caso aconteceu há cerca de duas semanas, segundo os moradores, que cobram uma solução. Uma lona foi colocada sobre a pedra e o carro para evitar que a água da chuva cause erosão no local e permita que a pedra role novamente.

A prefeitura fez um desvio na rua, para evitar que os motoristas passem perto do local.

A administração municipal disse ainda que precisa fazer furos para destruir a rocha e que não pode usar dinamite. Por isso a demora para resolver a situação.