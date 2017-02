Operação Pastor Malafaia é indiciado pela PF por lavagem de dinheiro

Polícia Federal indicia o pastor Silas Malafaia, da Associação Vitória em Cristo, ligada à Assembleia de Deus, na Operação Timóteo, por lavagem de dinheiro. A Operação Timóteo investiga um esquema de corrupção em cobranças judiciais de royalties da exploração mineral — 65% da chamada Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) tem como destino os municípios.

Malafaia é suspeito de apoiar na lavagem do dinheiro do esquema, que recebeu valores do principal escritório de advocacia investigado. A questão a ser esclarecida pelos policiais é que o líder religioso pode ter “emprestado” contas correntes de uma instituição religiosa sob sua influência com a intenção de ocultar a origem ilícita dos valores.