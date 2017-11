Felpuda

Nas rodinhas de conversas, comentários são de que figurinha tanto, mas tanto fez, que conseguiu conquistar o posto de comando em partido, mas com os olhos voltados para voos maiores. Quer ir para Brasília e, assim, se preparar para, no futuro, ter cacife na disputa de cadeira com maior visibilidade cá por essas bandas. Conclusão ouvida de um dos interlocutores: “O menino é guloso!” Ester Figueiredo