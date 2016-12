Rapel Papai Noel é resgatado após enroscar

barba durante apresentação de Natal

Um Papai Noel que pretendia descer de rapel do alto de um prédio durante uma festa de Natal em Toledo, no oeste do Paraná, precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (15).

Os moradores que acompanhavam o espetáculo ficaram preocupados, mas ninguém ficou ferido. A festa foi realizada no Centro da cidade e reuniu centenas de pessoas.