MUNDO Papa Francisco condena ataque e faz apelo contra 'flagelo do terrorismo'

O papa Francisco condenou neste domingo (1º) o atentado que deixou 39 mortos em uma boate em Istambul e fez um apelo por uma mobilização contra "o flagelo do terrorismo", durante sua mensagem de Ano Novo.

"Infelizmente, a violência também atingiu a noite passada de alegria e esperança", disse o papa argentino, diante de 50 mil fiéis reunidos na praça de São Pedro durante o tradicional Ângelus.

Francisco também lançou um apelo para que "todos os homens de boa vontade" enfrentem "o flagelo do terrorismo e esta mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e perplexidade".

Além disso, o papa desejou a todos "um ano de paz na graça do Senhor".

"Queridos irmãos e irmãs, Feliz Ano Novo!", exclamou o pontífice a partir da varanda da Basílica de São Pedro.

"E o ano será feliz na medida em que cada um de nós, com a ajuda de Deus, tentar fazer o bem todos os dias. Assim se constrói a paz, dizendo 'não' -com as ações- ao ódio e à violência, e 'sim' à fraternidade e à reconciliação", acrescentou.