VIOLÊNCIA Pai é condenado a 72 anos de prisão por estuprar as quatro filhas no Piauí Homem tem mais 2 filhos que também eram vítimas dos estupros. Caso dos meninos ainda vai ser julgado e abusos aconteciam há 10 anos.

Um homem de 59 anos, foi condenado a 72 anos de prisão por estuprar as quatro filhas em Teresina

Segundo o juiz José Olindo Gil Barbosa, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ele tem seis filhos e é acusado de estuprar todos eles. A sentença se refere apenas aos crimes cometidos contra as quatro garotas e o caso dos dois meninos ainda vai ser julgado. Todo o fato veio à tona em março deste ano e as investigações corriam em segredo de Justiça.

“Os casos aconteceram por cerca de 10 anos e tanto os filhos como a mulher sofriam ameaças dele para não relatar os casos. Ele chegou a usar uma máquina de choque para ameaçar e impedir as denúncias. Este já era o seu segundo casamento e, segundo informações, a primeira mulher foi embora e deixou os filhos com ele, pois não aguentava a situação. Uma cunhada também foi vítima dele quando ficou um tempo na casa para ajudar a irmã, após o parto de um dos filhos. Segundo consta nos relatos, ele usou um sonífero para dopar a cunhada e cometer o crime”, contou o juiz.

A filha mais velha, que hoje tem 19 anos, conta que sofreu mais de 100 abusos e que chegou a ser obrigada a perder a virgindade com um namorado para que ele não fosse culpado. “Os abusos aconteciam desde muito cedo. Uma das filhas, hoje com 15 anos, contou que começou aos 8 anos e ele as obrigava a assistir filmes pornográficos e presenciar os estupros aos outros irmãos. Ele sempre usava de muita violência e uma das filhas chegou a contrair uma doença sexualmente transmissível. Ele é um sádico, em 27 anos de magistratura eu nunca tinha visto caso parecido”, relatou.

O homem foi condenado por crimes de estupro de vulnerável, exposição de material pornográfico, ameaças e agressões. O estupro dos meninos ainda vai ser julgado e, por isso, a condenação deve aumentar, após somar todos os casos. Ele era funcionário da prefeitura de Teresina e morava com a família no bairro Macaúba, na Zona Sul, da capital. O homem está preso desde março deste ano na Casa de Custódia de Teresina.