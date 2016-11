Tragédia Pai de adversária morre em arquibancada e tenista paulistana leva título

Uma tragédia aconteceu na final da Copa Las Condes, em Santiago do Chile neste sábado (26). A paulistana Paula Gonçalves disputava o título do torneio com a chilena Daniela Seguel. A adversária da brasileira ganhava o jogo por 6-4 e 2-1 quando avistou seu pai, Jorge Seguel, passar mal e desmaiar na arquibancada.

A partida continuou, enquanto ele era encaminhado para um hospital lá perto. Com o segundo set com o placar empatado por 4-4, Daniela soube que seu pai havia morrido. A tenista ficou em choque. Mesmo assim, o juiz pediu para que as atletas seguissem a partida. A chilena afirmou que não tinha condições de jogar e a vitória foi dada à paulistana.

Paula não comemorou. Ela postou em suas redes sociais a seguinte mensagem: "Que díficil, que tristeza. Não consigo achar palavras para descrever o ocorrido. Daniela Valeska Seguel Carvajal desejo toda a força do mundo para você e para a sua família minha amiga, e saiba que tem todo o meu apoio e carinho. Meu coração e orações estão com você e sua família!!!. Só para constar, não havia ambulância no local". Na foto, um laço negro com a frase em espanhol "Acompanhando Daniela em sua dor".