SERVIÇO Pagamento de boleto vencido em qualquer agência bancária é adiado para julho

Serviço de pagamentos de boletos vencidos em qualquer agência bancária é adiado de março para julho, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O início da operação da plataforma que vai unificar a cobrança via boletos foi prorrogado para que as instituições financeiras possam se adaptar. As mudanças ocorrerão de forma gradual, primeiro com os boletos com valor acima de R$ 50 mil. Em setembro, será a vez das cobranças a partir de R$ 2 mil.