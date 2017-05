São Paulo Padrasto é suspeito de agredir e matar enteada de 2 anos O homem acionou o socorro alegando que a criança havia engasgado

Homem é suspeito de ter matado a enteada de 2 anos nesta segunda-feira (22) em Monte Mor (SP). Ele chamou o socorro alegando que a criança havia engasgado e desmaiado, mas a polícia desconfiou após o suspeito mudar a versão do ocorrido e descobriu o crime. Ele foi preso em flagrante.

A menina chegou já sem vida ao hospital da cidade. Primeiramente, o padrasto alegou que ela havia desmaiado ao engasgar com chocolate e que teria tentado reanimar a enteada com massagem cardíaca. Porém, logo em seguida ele disse que a menina teria caído.

Com isso, os médicos que realizavam o atendimento no Pronto-socorro do Hospital Sagrado Coração de Jesus desconfiaram e acionaram a Polícia Militar, que, após ouvir o padrasto, foi até a casa da família no Jardim São Clemente. Segundo o Boletim de Ocorrência, a casa estava sem condições de higiene e uso, com fezes e sujeira nos cômodos.

No local, a polícia encontrou os irmãos da garota: uma menina de 5 anos que cuidava de um bebê de 6 meses e alegou ter visto o padrasto agredir a irmã.

Diante disso, a polícia concluiu que o homem agrediu a menina até a morte, e foi preso em flagrante. Ele negou a acusação e manteve a versão de que apenas tentou salvar a garota.